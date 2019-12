Regale la tecnología elegante y potente de Dell o Alienware

Centroamérica.- Ya se acercan las fiestas, y los compradores están buscando la mejor tecnología para regalar, ya sea para jugadores, emprendedores o, incluso, un nuevo dispositivo para ellos mismos. Desde materiales de primera calidad e increíbles pantallas de borde a borde hasta rendimiento ultrarrápido, con los dispositivos Dell o Alienware, la alegría de las festividades durará todo el año.

Es por ello que Dell Technologies prepara su lista de ofertas para las fechas de Black Friday y Cyber Monday, con descuentos de hasta un 25% en equipos seleccionados*, en los principales retailers de cada país

Prepare su lista de deseos

La 2 en 1 XPS 13, es fácil de transportar tanto en vacaciones como en viajes de negocios, es una de nuestras laptops más versátiles y combinan la experiencia de usuario excepcional con un increíble diseño, el más ligero de los equipos . La 2 en 1 está disponible con procesadores Intel, lo que le permite utilizar fácilmente sus aplicaciones favoritas y, al mismo tiempo, trabajar desde cualquier lugar durante las fiestas navideñas.

Además, el producto más querido y galardonado, la nueva XPS 13, cuenta con un hermoso diseño y es perfecta para mirar series sin parar o para los atareados profesionales en movimiento. XPS 13 incluye Dell CinemaColor, Dolby Vision, y una pantalla 4K Ultra HD InfinityEdge opcional para ofrecer un brillo, un color y un contraste increíbles que dan vida a las películas navideñas clásicas. Con una excelente duración de la batería y el nuevo Killer™ AX1650 (2×2) integrado en el chipset Intel WiFi 6, estará equipado para disfrutar de una experiencia de transmisión y navegación sin interrupciones en un avión o en la carretera hacia su destino de viaje.

Puede aprovechar los ahorros de Black Friday en XPS 13 con un descuento de hasta un 25%. Además, explore más ofertas increíbles en computadoras 2 en 1 y PC en Dell.com/blackfriday.

‘’Las computadoras portátiles Dell XPS y Alienware aclamadas por la crítica, siguen reinando como las PC más deseables del mercado. Es por eso que esta temporada nos complace ofrecer a nuestros clientes las mejores ofertas en portátiles de primer nivel’’ comentó José Osorio, Retail Lead Regional para Dell Technologies, ‘‘ no sólo nuestra XPS 13 es magnífica e increíblemente poderosa, es reconocido como la mejor portátil que el dinero puede comprar. Y para los jugadores en su lista de regalos, los equipos Alienware m15 y m17 cuentan con un rendimiento de nivel superior en un diseño súper elegante y delgado, lo que la convierte en la PC perfecta para el juego diario y más.’’

Las nuevas Alienware m15 son computadoras para juegos delgadas y livianas, creadas con el nuevo diseño industrial Legend. Estas laptops, diseñadas para los jugadores que priorizan la movilidad sin concesiones, están potenciadas con procesadores Intel Core de 9.ª generación y GPU hasta NVIDIA RTX serie 20. Entre el rendimiento superior de 240 Hz y las pantallas OLED de alta calidad, los jugadores no podrán despegarse de su dispositivo ni siquiera cuando la cena esté lista. Disponible en dos opciones de color, Lunar Light y Dark Side of the Moon, lo que le permite a los jugadores elegir su estilo.

No se pierda los ahorros de Black Friday en las laptops Alienware m15 y Alienware m17 con descuentos de hasta 20%*. Además por la compra de cualquier equipo Alienware o equipo Dell Gaming podrá llevarse un juego gratis (Call of Duty ó Street Fighter) valorado en $60, promoción válida hasta el 31 de Diciembre o hasta agotar existencias, disponible en los principales retailers del país.*

Otros productos que se podrán adquirir con algún descuento son los monitores para hogar, profesional, ultrasharp o de gaming. Para hacer estas ofertas aún más atractivas, al comprar en la página oficial www.dell.com las compras de equipos para el hogar, para el trabajo, servidores y monitores contarán con envío gratis por la temporada de Black Friday.