¿Cuál es la diferencia entre un televisor QLED y uno OLED?

REPÚBLICA DOMINICANA, SANTO DOMINGO. Agosto 2020.– ¿Sabías que Samsung es el único gran fabricante mundial que ha decidido no apostar por la tecnología OLED para sus televisores? Y es que desde 2012, cuando Samsung presentó la primera TV OLED, la compañía rápidamente descubrió la severidad de las limitaciones de esta tecnología aplicada en pantallas de TV, como la retención de imagen y el recalentamiento que sufren los materiales orgánicos.

Por eso la compañía surcoreana se enfocó en la tecnología QLED, exclusiva de Samsung, que proporciona no sólo la mejor calidad de imagen, sino la garantía de durabilidad de su inversión.

QLED Vs. OLED

El material inorgánico Quantum Dot utilizado en los televisores QLED es durable y libre de quemaduras de pantalla y sobrecalentamiento de sus fuente de poder. Mientras que los televisores OLED, al ser orgánicos, son más proclives al sufrir degradación, sobrecalentamiento y retención de imagen, ya que la materia orgánica de los OLED TV se desgasta con el tiempo.

La calidad excepcional de imagen del televisor QLED dura mucho más y no cambia a pesar del uso, debido a que es libre de quemaduras. Utilizando material inorgánico en vez de material orgánico, la tecnología Quantum Dot del televisor QLED supera totalmente el problema de retención de imagen. Esta es la clave para que el Samsung QLED TV tenga larga vida útil.

La tecnología QLED de Samsung ha recibido varios premios y certificaciones por su calidad inconfundible, el más reciente es el de Underwriters Laboratories, que le otrogó la verificación “sin riesgo de LED fotobiológico”. Samsung se convierte así en el primero en la industria de la televisión en recibir verificaciones que prueban que varios tipos de luces emitidas por sus televisores QLED no representan un peligro de LED fotobiológico, según las clasificaciones de las normas IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) para la seguridad y los ojos fotobiológicos.

Los dueños de una TV QLED notan de inmediato lo nítido y reales que son los colores en estos equipos. La respuesta está en el volumen de color, algo que la tecnología de un QLED TV de Samsung puede expresar muy bien.

El color está compuesto por los colores básicos rojo, verde y azul, lo que se denomina RGB (Red, Green Blue). Las imágenes que se ven en la televisión se crean al combinar estos tres colores básicos, al añadir luz a la combinación, se obtiene el volumen de color, una fantástica gama de matices y colores que se parece mucho a los que vemos en la vida real. Esto es posible gracias a los nuevos recubrimientos metálicos de los Quantum Dots de los televisores QLED TV, una nueva y mejorada versión de los Quantom Dot, tecnología desarrollada exclusivamente por Samsung.

Con QLED TV puedes ver una puesta de sol como en la vida real. El volumen de color que generan los Quantum Dot es tal, que los colores y el brillo de la imagen parecen cobrar vida. Y eso no es todo, podrás ver tu QLED TV desde cualquier ángulo sin distorsión de los colores, esto se consigue gracias a la innovadora aleación metálica que recubre los Quantom Dots que no sólo es más brillante, sino que también es capaz de reproducir el color de una manera increíblemente más precisa y real, además, sea cual sea el ángulo de tu QLED TV, casi no hay distorsión de colores

Calidad de imagen cinematográfica

Los televisores QLED de Samsung, incluido 8K y 4K, son capaces de alcanzar un brillo máximo de 4.000 nits, que es el estándar de la mayoría de los estudios cinematográficos, ofreciendo escenas con fondos más negros y colores más intensos, además del soporte de HDR10+ que optimiza los niveles de brillo, entregando contenidos de gran definición. Toda esta calidad es posible sin sobrecalentamiento de los Quantum Dots, lo que evita el efecto de quemadura de la pantalla.

Sin duda, los paradigmas de ver televisión están cambiando, lo que pone de manifiesto el trabajo que se está realizando Samsung en términos de innovación por ofrecer la mejor experiencia de visualización.