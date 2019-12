El peso de la legendaria franquicia de videojuegos Call of Duty arribó a los dispositivos móviles de la forma más exitosa posible, pues después de su primer semana de lanzamiento rompió récords al haber superado las 100 millones de descargas, lo cual no ha sido logrado por ningún otro videojuego móvil en la historia. De acuerdo con la firma de análisis Sensor Tower, Call of Duty: Mobile se convirtió en el juego móvil […]