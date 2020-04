Mira cómo descargar Microsoft Office 365 gratis

Si te has visto obligado a quedarte en casa con más frecuencia debido a la pandemia de coronavirus, es posible que necesites algunas herramientas básicas en tu computadora personal o de trabajo, como Microsoft Office 365. Y si no deseas gastar tu efectivo, hay algunas maneras de obtener Office 365 y sus aplicaciones totalmente gratis.

El paquete de software de productividad del servicio de suscripción de Microsoft, que incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Microsoft Teams, OneDrive y SharePoint normalmente cuesta US$150 para una instalación única, o entre US$70 y US$100 cada año para acceder a través de dispositivos y miembros de la familia.

Microsoft podría cambiar su precio de suscripción a Office 365 pronto. Se espera que la compañía anuncie una versión para el consumidor de Microsoft 365, su paquete de Office 365, Windows 10 Enterprise y Enterprise Mobility and Security, más adelante en marzo, como reemplazo de Office 365, según reporta ZDNet, sitio hermano de CNET y CNET en Español.

Pero hay cambios por venir: en marzo, Microsoft anunció que Office 365 se llamará Microsoft 365, un nuevo servicio que añade más funciones al software de oficina. Microsoft 365 estará disponible a partir del 21 de abril a US$7 al mes por un plan individual y US$10 para una plan familiar de hasta seis personas.

Mientras tanto, aquí están las versiones de Office 365 y sus aplicaciones que puedes encontrar en línea de forma gratuita ahora mismo.

Para estudiantes y maestros

Si eres estudiante, maestro o miembro de la facultad con una dirección de correo electrónico de tu escuela, es probable que tengas acceso a Office 365 de forma gratuita a través de Microsoft, incluidos Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams y herramientas adicionales para el aula.

Todo lo que tienes que hacer es ingresar tu dirección de correo electrónico de tu escuela en esta página en el sitio Web de Microsoft: Get started with Office 365 for free. En muchos casos, se te otorgará acceso instantáneo gracias a un proceso de verificación automatizado. Si asistes a una institución que necesita ser verificada, puede tomar hasta un mes confirmar tu elegibilidad.

Los graduados recientes que desean seguir con Office 365 también pueden obtener Office 365 Personal por US$12 por 12 meses, si tienen una dirección de email válida.

Para todos los demás

Cualquier persona puede recibir una prueba gratis de un mes de Office 365. Sin embargo, sí requiere que ingreses una tarjeta de crédito, y si no cancelas antes de que termine el mes, se te cobrará US$100 por una suscripción de un año a Office 365 Home.

La buena noticia es que si no necesitas el conjunto completo de herramientas de Office 365, puedes acceder a varias de sus aplicaciones en línea de forma gratuita, incluidas Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Calendario y Skype. Aquí te decimos cómo conseguirlos:

Entra en Office.com.

Inicia sesión en tu cuenta de Microsoft (o crea una gratis). Si ya tienes un inicio de sesión de Windows, Skype o Xbox, tienes una cuenta de Microsoft activa.

Elige el app que quieres usar y guarda tu trabajo en la nube con OneDrive.

¿Qué hay detrás de la versión gratuita?

Es probable que te estés preguntando lo siguiente: si puedo obtener todas esas aplicaciones de forma gratuita, ¿por qué pagar por Office 365 en primer lugar? La razón es que la funcionalidad de estas aplicaciones es limitada. Es decir, solo se ejecutan a través de tu navegador Web y no puede usarlas si no estás en línea. También hay menos funciones que las versiones completas de Office 365.

Sin embargo, todavía hay una serie de beneficios, incluida la capacidad de compartir enlaces a tu trabajo y colaborar en tiempo real, similar a las herramientas de G Suite. Si estás buscando versiones básicas de cada una de estas aplicaciones, la versión gratuita debería funcionar bien para ti.