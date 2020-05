Microsoft Presenta Surface Go 2, Surface Book 3, Surface Headphones 2 y Surface Earbuds

Los nuevos dispositivos y accesorios Surface están diseñados para ayudarte a trabajar, aprender, conectarte y jugar desde cualquier lugar. Ya disponibles bajo pedido en algunos países.

La manera en la que trabajamos, nos conectamos y aprendemos continúa cambiando frente a nosotros. Nuestros dispositivos se han convertido en nuestra ventana al mundo: nuestra oficina, nuestra escuela y nuestro espacio social. Para ayudar a navegar en el entorno actual, las personas recurren a PCs con Windows más que nunca. De hecho, se gastan más de 4 billones de minutos en Windows 10 al mes. No es solo por la combinación de una pantalla más grande y un mejor teclado, sino por la versatilidad de un dispositivo que corre con el software que necesitamos y que tiene los juegos y el entretenimiento que nos encantan, con cámaras y micrófonos pensadas para conectarnos con las personas que más nos importan. Esto es para lo que las PCs con Windows fueron construidas. Esto es para lo que diseñamos Surface.

La nueva Surface Go 2, Surface Book 3, Surface Headphones 2, Surface Earbuds y accesorios, están diseñados para ayudarte con lo que necesites desde cualquier lugar – un concepto que adquiere un nuevo peso desde que empezamos a trabajar con estos productos. En vez de aviones, cafeterías y oficinas, estamos pasando del trabajo en casa (home office) a la mesa de la cocina al sillón de la sala, pero nuestra necesidad de dispositivos que nos mantengan productivos y conectados nunca ha sido mayor.

Como compañía, estamos enfocados en apoyar a nuestros consumidores durante estos tiempos de cambio. Desde que hicimos Microsoft Teams disponible para todos hasta evolucionar Microsoft 365, queremos asegurarnos de que cada persona y cada organización tenga las herramientas que necesitan para seguir conectados y productivos. Nada me inspira más que ver las increíbles cosas que consumidores y empleados hacen con nuestros productos. Me he puesto en contacto con educadores como el Dr. David Kellermann en la UNSW, en Sídney y con padres como Elisa, quienes están usando Surface para mantener a los alumnos interesados y aprendiendo desde casa. He sentido la energía de nuestro propio equipo mientras navegaban cómo construir y llevar productos al mercado de forma remota. Estoy profundamente agradecido por el trabajo que están haciendo por nuestros clientes. Estamos muy emocionados de poner estos nuevos dispositivos Surface en manos de las personas, conocerlos donde están hoy y apoyarlos con las herramientas que necesitan para seguir trabajando, seguir creando y seguir aprendiendo.

A medida que continuamos expandiendo nuestra familia de dispositivos Surface, nuestra meta es diseñar un Surface para cada persona, para cada estilo de trabajo e incluso para cada ubicación, yendo desde el más portable hasta el de mayor desempeño. Queremos darles dispositivos que puedan adaptarse a cada contexto tan rápido como ustedes para llevarlos del trabajo al juego, y todo lo que exista en medio. Con esto en mente, hoy anunciamos cuatro nuevos productos y accesorios.

Surface Go 2 ofrece un increíble valor en un diseño ligero y portable, siendo un gran dispositivo para cualquiera en la empresa o la familia.

Surface Book 3 es nuestra laptop más poderosa de la historia. Diseñada para profesionales que necesitan el rendimiento a nivel de una computadora de escritorio, en cualquier lugar, esta es la estación de trabajo más potente.

Los Surface Headphones 2 y Surface Earbuds completan la experiencia Surface, ayudándote a mantener el enfoque en donde sea que estés y a seguir conectado con las personas que más importan.

El Surface Dock 2 , y el multi-port Microsoft USB-C Travel Hub ayudan a configurar el espacio de trabajo perfecto en donde quiera que estés.