Los clientes de T Mobile ahora tendrán Quibi

Los clientes de T‑Mobile tendrán Quibi, un contenido original de calidad cinematográfica creado para tu celular.

Novedades: los clientes de T‑Mobile tienen Quibi por cuenta nuestra. Quibi es un nuevo servicio de videos creados específicamente para tu celular, con contenido original de formato corto y estrellas de primer nivel, como Jennifer Lopez, Chrissy Teigen, Antoine Fuqua, Liam Hemsworth, Sophie Turner, Reese Witherspoon y muchas más.

Por qué es importante: nunca antes la gente había usado tanto el streaming de videos como ahora, y más del 85% de esos videos que se ven en streaming en la red de T‑Mobile es contenido en formato corto. Esta asociación exclusiva ofrece a los clientes del Un-carrier una fuente de entretenimiento completamente nueva, sin cargo adicional.

Para quiénes es importante: para todos los que quieran informarse, entretenerse o inspirarse, pero solo pueden dedicarle 10 minutos.

BELLEVUE, Washington. 2 de abril de 2020. Hoy más que nunca recurrimos a nuestros smartphones para mantenernos conectados y entretenidos. ¡T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) te da todo eso! Ahora los clientes de T‑Mobile tienen Quibi por cuenta nuestra. Quibi, una abreviatura combinada de “quick bites” (breves entregas), que dirige su fundador Jeffrey Katzenberg y la directora ejecutiva Meg Whitman, irrumpe en el mundo del entretenimiento con una propuesta revolucionaria de contenido original premium creado específicamente para tu teléfono y que puedes ver en entregas de 10 minutos o menos. Además, cuando Quibi se lance el 6 de abril, los clientes del Un-carrier tienen Quibi incluido en sus planes familiares Magenta gracias a una asociación exclusiva entre T‑Mobile y Quibi. Luego de un año entero de Quibi por cuenta nuestra o Netflix por cuenta nuestra, los clientes podrán elegir continuar con uno de los dos.

Si bien hoy por hoy existe una gran variedad de excelentes opciones de streaming, Quibi es diferente porque no se trata de una app de streaming como cualquier otra. Es la primera app para videos creados exclusivamente para el celular. A lo largo de los años, la experiencia televisiva ha evolucionado a pasos agigantados, comenzando con trasmisiones radiales grabadas que luego se convirtieron en cadenas de TV y por cable, seguida del cable premium, alquiler de videos y, finalmente, servicios de streaming. Ahora, esa misma evolución está sucediendo en el sector de la tecnología móvil. Hasta el momento, la gente miraba contenido televisivo en sus smartphones, pero no lo consideraban como la plataforma de entretenimiento radicalmente nueva que realmente es. Hasta ahora que Quibi entra en escena.

Quibi, el servicio de videos premium creados específicamente para celulares, fue creado para esos ratitos libres del día entre una actividad y otra, cuando queremos actualizarnos con noticias, ver entretenimiento o inspirarnos, pero solo disponemos de apenas 10 minutos. Quibi incorpora la tecnología patentada Turnstyle, que te permite cambiar fluidamente entre pantalla completa vertical u horizontal en cualquier momento. Quibi es la primera plataforma de entretenimiento creada específicamente para tu teléfono y ofrecerá una colección totalmente nueva de contenido original con las estrellas de Hollywood del momento, como Jennifer Lopez, Chrissy Teigen, Chance the Rapper, Liam Hemsworth, Sophie Turner, Lena Waithe, Nicole Richie, Reese Witherspoon y muchos más.

Mike Sievert, presidente y director ejecutivo de T‑Mobile, dijo que “los clientes de T‑Mobile siempre han ido un paso adelante, haciendo streaming con más datos y viendo más videos en dispositivos móviles, por lo que, cuando oímos hablar por primera vez de Quibi, supimos que a nuestros clientes les encantaría. Además, como ahora somos más los que nos quedamos en casa, vemos que Quibi es más necesario que nunca y nos trae una experiencia totalmente diferente, creada para dispositivos móviles, rápida de ver y tan entretenida como cualquier otra”.

Y el contenido disponible en Quibi ofrece algo para todos los que busquen entretenimiento. Visita “Chrissy’s Court”, donde la estrella televisiva Chrissy Teigen reina soberana como “jueza” de litigios menores acompañada de su mamá, encargada de mantener el orden en la sala. También hay películas en capítulos, como “Survive”, un drama electrizante con Sophie Turner y Corey Hawkins, quienes se embarcan en una estremecedora travesía por tierras inhóspitas, enfrentándose a condiciones brutales luego de sobrevivir un accidente aéreo. ¿Prefieres algo más ligero, como una comedia? Will Forte y Eva Longoria protagonizan “Flipped”, un show sobre las aventuras de una pareja despistada decidida a alcanzar la fama como los reyes de la decoración de interiores. Y, desde ya, muchísimas opciones más.

“Quibi y T‑Mobile son la dupla perfecta: ambos estamos revolucionando nuestras respectivas industrias ofreciendo lo que nuestros clientes desean, en formas exclusivas e innovadoras”, afirmó Meg Whitman, directora ejecutiva de Quibi. “Y dado que Quibi fue creado para brindar una singular experiencia móvil, decidimos seleccionar a T‑Mobile como la empresa móvil exclusiva para asociarnos en nuestro lanzamiento. T‑Mobile, con la única red 5G nacional, fue la opción indiscutible para nuestros clientes”.

Los clientes de T‑Mobile obtendrán una suscripción a Quibi (precio regular $4.99) incluida en su plan sin cargo adicional, siempre que tengan dos o más líneas con servicio de voz con tarifas estándar en los planes Magenta y ONE, con impuestos y cargos ya incluidos, o con los planes con descuento First Responder, Military y Magenta Plus 55, o bien los clientes de pequeñas empresas con hasta 12 líneas. Los clientes pueden inscribirse entre hoy y el 7 de julio para agregar Quibi a su plan por cuenta nuestra. Para añadir Quibi a partir del 6 de abril, solo debes ir a mi.t-mobile.com o a la app de T‑Mobile para iOS o Android.

Además, hasta el 3 de abril, los clientes de T‑Mobile podrán suscribirse en la app de T‑Mobile Tuesdays para Android o iOS para obtener acceso anticipado a tres episodios extra de la nueva serie de Jennifer Lopez, “Thanks a Million”, cuando se lance el 6 de abril. ¡Eso significa que puedes comenzar con seis episodios! Pero eso no es todo: el 7 de abril, los cinco afortunados ganadores que participen en el sorteo de T‑Mobile Tuesdays en https://www.t-mobiletuesdays.com recibirán un Google Pixel 4 XL gratis.

Además de Quibi, los clientes de T‑Mobile también obtienen acceso a la primera y única red 5G nacional, sin cargo adicional. La red 5G de T‑Mobile ya cubre más de un millón de millas cuadradas, y llega a 200 millones de personas y a más de 5,000 ciudades y localidades de todo el país, y sigue creciendo a medida que El Un-carrier continúa activando torres celulares 5G. Ya completada la fusión entre T‑Mobile y Sprint, la compañía combinada tiene planeado incorporar la base de 5G del Un-carrier con el espectro de Sprint de 2.5 GHz para crear una red 5G nacional con amplitud y profundidad para todos.