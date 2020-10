Family Hub de Samsung: Haga de su cocina el centro del entretenimiento en casa

La refrigeradora Family Hub de Samsung le ayuda a mantener la conexión en familia.

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – OCTUBRE – Las familias modernas se apoyan en equipos y dispositivos que les ayuden en su vida cotidiana, les hagan la vida más fácil y los mantengan conectados. Quién iba a pensar que una refrigeradora pudiera ser el “centro de control” en el que las familias se apoyen. Eso hace la Family Hub 2020, que permite compartir con facilidad los momentos importantes de la vida y controlar los dispositivos conectados dentro del hogar inteligente.

La nueva Family Hub llega para crear un nuevo concepto de electrodomésticos compuesto por tecnología, conectividad y entretenimiento. No sólo ayuda con la administración de los alimentos, lo que se traduce en ahorro de tiempo, esfuerzo e incluso dinero al reducir el desperdicio de comida. Sino que también facilita que la familia permanezca vinculada, informada y entretenida.

“La última Family Hub es hasta el momento la refrigeradora más innovadora, con características personalizadas e inteligentes que permiten mantenerse mejor conectados. Hemos introducido innovaciones que reflejan las nuevas formas en que las familias modernas manejan su vida cotidiana”, dijo Lorena Ho, Gerente de Producto de Línea Blanca de Samsung Latinoamérica.

El corazón de la casa

Family Hub cuenta con una pantalla inteligente de 21,5 pulgadas con la cual se puede navegar por internet, escuchar música, buscar y ver recetas o videos en YouTube y acceder al calendario personal, además de hacer o recibir llamadas vía Bluetooth mientras prepara las mejores recetas.

Con su pantalla Family Board, las familias usan este boletín virtual para reflejar los momentos especiales de la vida, compartiendo sus canciones e imágenes favoritas para interactuar con ellas. Ahora, por primera vez, el Family Board admite videoclips, por lo que se pueden transferir videos desde el Smartphone al refrigerador y revivir esos hermosos recuerdos.

Para facilitar el intercambio, Family Hub también actualizó la función SmartView, que replica el contenido de los televisores y dispositivos móviles Samsung conectados. Con el modo vertical, puede disfrutar de videos verticales de Smartphones, así como su contenido favorito de las redes sociales en la pantalla del Family Hub. Con casi media docena de opciones disponibles, los miembros de la familia pueden continuar disfrutando de la música de sus aplicaciones favoritas.

Además, puedes acceder a tus servicios web favoritos sin necesidad de un computador o dispositivo móvil. Con el navegador integrado puedes ver contenido en línea, como noticias, redes sociales, entre otros.

¿Está cocinando y tiene las manos ocupadas? No hay problema, gracias a su conectividad Bluethooth puede hacer o recibir llamadas mientras cocinas sin sostener un teléfono, usando comandos de voz.

Family Hub cuenta con el asistente virtual Bixby con reconocimiento de voz que brinda información sobre su agenda, noticias y el clima según sus preferencias y monitorea sin problemas otros dispositivos, como lavadoras, aires acondicionados y TV, que también funcionen bajo la tecnología del de IoT, lo que permite una experiencia única de interconectividad.

La Family Hub side by side tiene un diseño perfecto y elegante dando un toque armonioso a tu cocina. Cuenta con puertas planas, manijas que no sobresalen y un dispensador minimalista para un look ideal.