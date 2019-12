Facebook sigue los pasos de Huawei y trabaja ya en el desarrollo de su propio sistema operativo.

Según un informe de The Information publicado el 19 de diciembre, la compañía desarrolla su propio sistema operativo para reducir su dependencia de Android. El desarrollo de este sistema operativo es liderado por Mark Lucovsky, ex trabajador de Microsoft, coautor del sistema operativo Windows NT, de acuerdo con The Verge.

El informe no ofrece mucha información sobre cómo Facebook pretende aplicar su nuevo sistema operativo, pero señala que los dispositivos Oculus y Portal ya se ejecutan bajo una versión modificada de Android, por lo que es posible que Facebook quiera reemplazar por completo el uso de Android en estos dispositivos con su sistema operativo propio.

The Information habló con el responsable de la división de hardware de Facebook, Andrew Bosworth, quien confirmó que la empresa desarrollaba su propio sistema operativo con el fin de no tener que depender de otras empresas tecnológicas. «Queremos asegurarnos de que la próxima generación tenga espacio para nosotros», dijo Bosworth. «No creemos que podamos confiar en el mercado o en la competencia para garantizar que eso suceda así que lo haremos nosotros mismos».

CNET en Español envió a Facebook una solicitud de comentarios adicionales y actualizaremos tan pronto como obtengamos respuesta.

La red social no es la primera empresa tecnológica que crea su propio sistema operativo para reducir su dependencia de Google. En agosto, Huawei presentó su propio sistema operativo, HarmonyOS. El sistema operativo todavía no se usará en teléfonos móviles, salvo que la compañía tenga algún problema para usar Android, de Google, dadas las dificultades que implica el veto que le ha impuesto el gobierno de Estados Unidos.