Centroamérica y el Caribe.- En el 2002, Dell recién estaba dando sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento para el hogar y Alienware lanzaba la primera laptop para juegos del sector, Area 51m, un producto emblemático entre los dispositivos portátiles para juegos. Fue un momento extraordinario para los jugadores más conservadores que querían jugar juegos famosos, como “Grand Theft Auto: Vice City”, en cualquier lugar que quisieran. Potencia y movilidad: los jugadores lo tenían todo.

Casi dos décadas después, Dell y Alienware siguen mostrando su incansable compromiso con las innovaciones de los juegos en CES. Comenzarán con la nueva y rediseñada Dell G5 15 SE (Special Edition), el producto más reciente de la gama de la serie G de Dell para los jugadores nuevos con un presupuesto limitado. También se brindará información sobre un nuevo software que ayuda a monitorear el rendimiento en el juego sin tener que dejar la partida y sobre el monitor gamer Alienware de 25” anunciado recientemente.

La Dell G5 15 SE es la primera laptop de la serie G de Dell con procesadores móviles AMD Ryzen™ 4000 serie H de tercera generación (hasta 8 núcleos y 16 hilos), además de las tarjetas gráficas más recientes AMD Radeon™ RX serie 5000M. Estos dos chips de AMD funcionan juntos sin inconvenientes utilizando la tecnología SmartShift de AMD a fin de optimizar el rendimiento para la tarea en cuestión mediante un cambio automático entre el procesador Ryzen y la tarjeta gráfica Radeon según la potencia que se necesite. Esto permite ofrecerle exactamente lo que desea en cada momento del juego.

Una de las nuevas funciones innovadoras que más me entusiasma es la tecla de macro de cambio de juego, que permite ejecutar rápidamente configuraciones preparadas para el juego mediante una sola tecla. Esto mejora el rendimiento, ya que reduce la latencia y aumenta la nitidez de las imágenes a fin de brindar una experiencia de juego envolvente y rápida. Además, el Centro de comando de Alienware ofrece un lugar centralizado para controlar las configuraciones de luz de los periféricos y en el juego, integrar el audio 3D Nahimic a fin de ofrecer una experiencia de sonido de 360 grados con superposición de Audio Recon y acceder a una biblioteca de juegos central para una personalización sencilla.

La G5 15 SE, con un nuevo diseño delgado y atractivo, tiene un aspecto semejante al de un avión militar con un acabado en plata tornasolado de primera calidad y detalles en metal. Cuenta con un panel de pantalla FHD de 15,6”, así como una opción de tasa de actualización sensacional de 144 Hz, una opción de teclado RGB de 4 zonas con WASD y una opción de batería de 68 Wh para que nada interrumpa los buenos momentos. Lo más asombroso es que Dell ofrece esta nueva G5 15 SE a un precio realmente accesible.

Además de la rediseñada Dell G5 15 SE, los fanáticos de Alienware ahora pueden ver sus partidas en el monitor gamer Alienware de 25” (AW2521HF) con el Legend ID, creado en función de los comentarios de nuestra comunidad así como también de los jugadores profesionales de Team Liquid. Con la popularidad de los juegos para PC, como el más reciente “Assassin’s Creed”, los jugadores exigen experiencias más envolventes y pantallas más rápidas y con mejor capacidad de respuesta.

En primer lugar, su tasa de actualización de 240 Hz es el doble de rápida que la mayoría de los monitores gamer del mercado y también ofrece un verdadero tiempo de respuesta de 1 ms que garantiza que cada píxel esté listo para cada fotograma. La compatibilidad con AMD Radeon FreeSync y G-Sync ofrece una experiencia de juego muy fluida que prácticamente elimina los problemas de imagen borrosa y tearing. Además, gracias a su pantalla IPS y a la tecnología Fast IPS, incluso puede ofrecer colores uniformes desde cualquier ángulo.

Cuando se combina con una resolución FHD nativa, un monitor de 24,5” de este tamaño puede brindar imágenes mejores y más claras, por lo que ofrece el tamaño ideal para los juegos de alta velocidad. Asimismo, los jugadores pueden mantener todo dentro de su campo de visión de manera sencilla, lo cual les permite enfocarse mejor en lo que está ocurriendo. Junto con el emblemático diseño Legend, nuestros ingenieros agregaron nuevos elementos de diseño que ofrecen un atractivo estético y funcional, incluida una base delgada y ajustable con marcadores de ajuste de altura, así como patas delgadas que terminan en punta y que caben prolijamente debajo del teclado. El monitor gamer Alienware de 25” es también el monitor oficial de la competencia en los eventos internacionales de League of Legends.

Por último, también se lanzará Alienware Second Screen, un nuevo software de concepto que les permite a los jugadores ver las estadísticas de rendimiento de las PC en sus teléfonos. Alienware Second Screen aprovecha la tecnología subyacente de Dell Mobile Connect para sincronizarse con el Centro de comando de Alienware y mostrar los diagnósticos de CPU, GPU y RAM en tiempo real en el teléfono conectado de un jugador.

‘’Si bien este es solo un concepto preliminar, estamos considerando formas de mejorar las versiones futuras del software y aceptamos los comentarios de la comunidad sobre las nuevas funciones que les gustaría que se incorporen. Creemos que esta idea despertará el interés de los jugadores móviles que no siempre tienen acceso a un segundo monitor, pero que igualmente desean rastrear su rendimiento sin tener que salir del juego’’ comentó Matt McGowan, Director de Planificación de Producto y Marketing de Dell

En relación con los conceptos, también me gustaría mencionar que tendremos algunas sorpresas durante nuestra conferencia de prensa oficial en CES #DellExperience en vivo el 7 de enero a las 10:00 h (UTC−8). ¿No puede asistir? No se preocupe. Puede acceder a la transmisión en vivo para ver nuestros dispositivos de concepto innovador. Además, quienes cuenten con una insignia CES están invitados a visitar la #DellExperience en el restaurante SUGARCANE de The Venetian para ver a los ganadores del premio a la innovación de CES Alienware Aurora R9 y Alienware m15. También podrá ver la nueva Dell G5 15 SE, el monitor gamer Alienware de 25” y el resto de la gama para juegos de Dell y Alienware.